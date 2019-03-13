В Саратове мужчина лишился телефона на аттракционах в Горпарке

СЕГОДНЯ 08:36 2019-03-13T08:41:42+03:00

У него украли сумку с гаджетом

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Вчера, 12 марта, полиция Октябрьского района раскрыла кражу телефона у 42-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам заявителя, вечером 31 августа неизвестные украли у него сумку с телефоном LG, которую тот оставил на территории аттракционов в Горпарке.

Предполагаемого вора задержали. Им оказался безработный 20-летний саратовец.

На него завели уголовное дело, решения которого парень ожидает под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU