2019-03-13T08:41:42+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина лишился телефона на аттракционах в Горпарке

У него украли сумку с гаджетом
Дарья Вострикова
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Вчера, 12 марта, полиция Октябрьского района раскрыла кражу телефона у 42-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам заявителя, вечером 31 августа неизвестные украли у него сумку с телефоном LG, которую тот оставил на территории аттракционов в Горпарке.

Предполагаемого вора задержали. Им оказался безработный 20-летний саратовец.

На него завели уголовное дело, решения которого парень ожидает под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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