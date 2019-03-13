В Саратове мужчина лишился телефона на аттракционах в Горпарке
У него украли сумку с гаджетом
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Вчера, 12 марта, полиция Октябрьского района раскрыла кражу телефона у 42-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам заявителя, вечером 31 августа неизвестные украли у него сумку с телефоном LG, которую тот оставил на территории аттракционов в Горпарке.
Предполагаемого вора задержали. Им оказался безработный 20-летний саратовец.
На него завели уголовное дело, решения которого парень ожидает под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU