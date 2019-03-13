2019-03-13T08:39:16+03:00
Общество

Минтруд: В Саратовской области число вакансий превышает 24 тыс.

Через службу занятости было трудоустроено 4,4 тыс. человек
Екатерина Семенова
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С начала года органами службы занятости трудоустроено 4 429 человек. Центры занятости населения области провели 45 ярмарок вакансий рабочих и учебных мест.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области, количество вакансий в региональной базе составило более 24,6 тыс. единиц.

На 12 марта 2019 численность безработных, состоящих на учете в службе занятости, составила 12 235 человек, при этом с начала этого года безработными признаны 5 572 человека. Уровень регистрируемой безработицы — 1%, что не превышает общероссийский уровень (1%).

По словам начальника отдела анализа, прогноза и мониторинга Минтруда области Юлии Овиновой, рост регистрируемой безработицы, который составил 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, был прогнозируем в связи с существенным увеличением размера пособия по безработице, особенно для граждан предпенсионного возраста. С 1 января размер пособия по безработице составляет от 1,5 тыс. рублей (минимальный) до 8 тыс. рублей (максимальный). Для граждан предпенсионного возраста максимальный размер денежных выплат составляет 11 280 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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