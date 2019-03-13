2019-03-13T08:16:28+03:00
Общество

Директор краснокутской УК не проверил вовремя дымоход и был пойман прокуратурой

Прокурор внес в адрес руководителя компании представление
Ольга Муравлёва
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В Краснокутском районе прокуратура выявила нарушения в работе ООО «УК «Уют» во время проверки.

- Оказалось, что последний раз вентиляционные стоки и дымоходы жилых домов, находящиеся под управлением компании, были обследованы лишь в преддверии отопсезона 2018-2019 годов, а в середине отопсезона проверки не было, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Прокурор внес в адрес директора УК представление, которое руководитель рассмотрел и удовлетворил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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