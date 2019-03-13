Отключена вода на восьми улицах Саратова
Работы ведут УК и «ВолгаСпецМонтаж»
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В Саратове утром 13 марта была отключена холодная вода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на коммуникациях.
До 17 часов ориентировочно не будет воды в домах по улицам Новоузенская, Хользунова, Уфимцева, Тархова.
Кроме того, для работ управляющей компании до полуночи отключена вода на Шехурдина и проспекте Строителей.
Для работ ООО «ВолгаСпецМонтаж» до 18 часов отключили воду в домах на Лебедева-Кумача, Чемодурова и проспекте Строителей.
ИСТОЧНИК KP.RU