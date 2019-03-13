2019-03-13T08:17:10+03:00
Недвижимость

Отключена вода на восьми улицах Саратова

Работы ведут УК и «ВолгаСпецМонтаж»
Екатерина Семенова
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В Саратове утром 13 марта была отключена холодная вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на коммуникациях.

До 17 часов ориентировочно не будет воды в домах по улицам Новоузенская, Хользунова, Уфимцева, Тархова.

Кроме того, для работ управляющей компании до полуночи отключена вода на Шехурдина и проспекте Строителей.

Для работ ООО «ВолгаСпецМонтаж» до 18 часов отключили воду в домах на Лебедева-Кумача, Чемодурова и проспекте Строителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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