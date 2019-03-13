В Саратове неправильно припарковавшийся водитель пытался подкупить инспектора ГИБДД
Полицейский отказался от взятки
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В Кировском районе Саратова водитель автомобиля «Лада Гранта» попытался подкупить сотрудника ГИБДД.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, мужчина припарковался в неположенном месте. Когда инспектор начал составлять административный протоков, автовладелец попытался дать ему 1 150 рублей.
Сотрудник полиции несколько раз предупредил об уголовной ответственности за дачу взятки, но нарушитель его проигнорировал. В отношении него возбуждено дело, а сам водитель отправлен под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU