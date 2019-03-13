На въезде в Маркс перевернулась «буханка»
Пострадали три человека
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В Марксе Саратовской области перевернулся УАЗ.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на въезде в город.
По предварительной версии, водитель «буханки» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась на крышу.
На место ЧП прибыли областные спасатели, которые отключили аккумулятор и помогли выбраться из салона трем пострадавшим. Все они были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU