2019-03-13T07:58:43+03:00
Происшествия

На въезде в Маркс перевернулась «буханка»

Пострадали три человека
Екатерина Семенова
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В Марксе Саратовской области перевернулся УАЗ.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на въезде в город.

По предварительной версии, водитель «буханки» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась на крышу.

На место ЧП прибыли областные спасатели, которые отключили аккумулятор и помогли выбраться из салона трем пострадавшим. Все они были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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