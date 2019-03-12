В Саратове нашли выброшенные в мусор ключи и паспорт
В Саратове, на мусоросортировочной станции в Елшанке были обнаружены ценные вещи.
Как сообщили «КП-Саратов» в Региональном операторе, сотрудники во время сортировки мусора нашли паспорт и ключи.
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В документ были вложены страховое свидетельство и три банковские карты.
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Владелицу просят обратиться в офис Регоператора на Валовой, 2/10 или позвонить по номеру8 (800) 222-64-90 (доб.725).
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Начальник станции Александр Обозный отметил, что документы из массы мусора извлекают регулярно, нередко туда попадает мелкая бытовая техника и другие нужные вещи. Некоторые из них восстановлению не подлежат, так как часто соприкасаются с гниющими органическими отходами.
ИСТОЧНИК KP.RU