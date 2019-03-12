На реке под Саратовом спасатели подорвали 30 кг взрывчатки

СЕГОДНЯ 19:11 2019-03-12T19:11:42+03:00

Спасатели подорвали лед на реке у села Расловка

Это нужно для более безопасного прохождения паводка [фото]

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У села Расловка в Саратовской области сотрудники облспаса сегодня, 12 марта, подорвали лед на реке.

- Было использовано около 30 кг взрывчатки, — сообщил «КП-Саратов» руководитель областной службы спасения Юрий Юрин.

При взрыве льда на реке было использовано около 30 кг взрывчатки

Отмечается, что подрывы на реках нужны для более безопасного прохождения паводка.

Напомним, сотрудники облспаса 27 февраля уже взрывали лед на реке Медведица.

ИСТОЧНИК KP.RU