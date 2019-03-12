Депортированная из России волейболистка Сладжана Эрич появилась в Саратове

СЕГОДНЯ 20:45 2019-03-12T20:53:39+03:00

Будет ли чемпионка Сербии играть за местную команду пока не известно

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На тренировке волейбольного «Протона-Саратов» в ФОК «Звездный» 12 марта появилась выдворенная ранее из страны сербская волейболистка Сладжана Эрич.

В Саратов она прибыла, по некоторым данным, вместе со своим агентом, Михаилом Цыбульским.

Чемпионка Сербии, с которой «Протон-Саратов» заключил контракт в конце декабря, находится в городе уже несколько дней и вполне могла бы выйти на площадку в матче против «Енисея», 10 марта, однако на игру не была заявлена.

По данным «КП-Саратов», это произошло потому, что саратовский клуб не платит ей зарплату. Сладжана Эрич, как и многие легионеры, поступает по принципу: «нет денег – не играю». Ей за весь контракт пока еще ни разу не выплачивали зарплату – с декабря 2018 года. Те деньги, которые пришли в команду в период ее вынужденного отсутствия, ей не достались.

Главный тренер сегодняшней саратовской команды Суперлиги Сергей Ермишин не смог пояснить «КП-Саратов» ситуацию с сербкой Ерич, хотя подтвердил ее присутствие на последних тренировках в Саратове.

- Я хотел бы, чтобы она с нами была, она с нами тренируется, нам здорово помогает. Но все эти юридические контракты - я не в курсе.

Не могу сказать точно, что дальше, я рад буду, если она станет частью команды. У меня нет информации о контракте, по юридической части не могу ничего сказать, это вопросы к менеджменту клуба, — сказал Ермишин.

Сербская волейболистка, в случае если она продолжит выступления за Саратов, могла бы повысить шансы команды на сохранение места в Суперлиге. Сегодня без нее это представляется маловероятным.

Напомним, Сладжана Ерич была задержана в Москве в конце января при перелете команды на матч в Челябинск. Оказалось, что у нее не в порядке визовые документы, и ее по решению суда и после необходимых формальностей, отправили в Сербию. Виновным в этом официально был признан менеджмент «Протона-Саратов».

Сладжана Эрич. Фото соцсетей

Остается неясным, как удалось разрешить ситуацию с судебным решением, по которому Сладжане запрещен въезд в Россию на пять лет.

Менеджер «Протона-Саратов» Андрей Афиногенов, отвечающий за работу со СМИ, в течение двух дней подряд не доступен для комментариев.

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ИСТОЧНИК KP.RU