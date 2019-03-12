В центре Саратова бетонный кусок фасада пробил лобовое стекло автомобиля
ЧП произошло возле Крытого рынка
Кусок бетона пробил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Фото соцсетей
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В Саратове кусок бетона пробил лобовое стекло автомобиля.
Как сообщил очевидец Данила Коробкин в соцсетях, ЧП произошло в районе Крытого рынка, на улице Чапаева. Пласт бетона отвалился от стены здания, где расположена кулинария «Жульен».
Он отметил, что это упал кусок фасада с одного из близлежащих зданий. По счастью, на тот момент в машине не было людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU