В центре Саратова бетонный кусок фасада пробил лобовое стекло автомобиля

СЕГОДНЯ 16:39 2019-03-12T16:39:48+03:00

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В Саратове кусок бетона пробил лобовое стекло автомобиля.

Как сообщил очевидец Данила Коробкин в соцсетях, ЧП произошло в районе Крытого рынка, на улице Чапаева. Пласт бетона отвалился от стены здания, где расположена кулинария «Жульен».

Он отметил, что это упал кусок фасада с одного из близлежащих зданий. По счастью, на тот момент в машине не было людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU