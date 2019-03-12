2019-03-12T16:29:44+03:00
Происшествия

Саратовца осудили за серию краж из автомобилей

Он забрал себе инструменты, видеорегистраторы и аккумуляторную батарею
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал виновным 39-летнего саратовца в серии краж, совершенных с причинением значительного ущерба.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина с 17 октября 2018 года по 10 января 2019 года унес из пяти автомобилей инструменты, видеорегистраторы и аккумуляторную батарею. Украденное он продавал на одном из городских рынков.

Вор шел «на дело» исключительно вечером и ночью.

Теперь ему придется провести 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24