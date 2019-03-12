Саратовца осудили за серию краж из автомобилей
Он забрал себе инструменты, видеорегистраторы и аккумуляторную батарею
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Суд признал виновным 39-летнего саратовца в серии краж, совершенных с причинением значительного ущерба.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина с 17 октября 2018 года по 10 января 2019 года унес из пяти автомобилей инструменты, видеорегистраторы и аккумуляторную батарею. Украденное он продавал на одном из городских рынков.
Вор шел «на дело» исключительно вечером и ночью.
Теперь ему придется провести 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU