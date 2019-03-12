Саратовские таможенники изъяли контрафактную обувь на 7 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:15 2019-03-12T16:18:26+03:00

На прилавки не попадут поддельные Gucci и Louis Vuitton

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Вчера, 11 марта, Саратовская таможня возбудила пять административных дел по статье «незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Мобильная группа ведомства изъяла 5 266 пар контрафактной обуви марок Fila, Under Armor, Gucci, Louis Vuitton, UGG, треть из которых была детской.

По результатам исследования представители правообладателей указанных знаков установили, что этот товар изготавливался без их разрешения. Контрафакт отличает дизайн и низкое качество пошива.

По предварительным оценкам, сумма причиненного правообладателям оригинальных знаков ущерба составляет более 7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU