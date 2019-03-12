В Заводском районе 18 домов остались без тепла из-за рухнувшего снега

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-12T15:48:00+03:00

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Сегодня, 12 марта, снег с крыши дома №51а на улице Азина в Заводском районе Саратова повредил наземную теплотрассу.

Как сообщили «КП-Саратов» в компании «Т Плюс», из-за этого энергетики приостановили подачу отопления в 18 зданий.

Без тепла остались дома №№51, 51а, 51Б, 51в, 53, 53а, 55, 55а, 55Б, 57 на улице Азина, дома №№3, 5, 5а, 5Б на 1-м проспекте Энергетиков, дома №№49/8, 10 и 12 на улице Хомяковой и №32а на Новокрекингской улице.

ИСТОЧНИК KP.RU