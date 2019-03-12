Жители Саратовской области за семь месяцев уничтожили 1 тыс. мусорных контейнеров

СЕГОДНЯ 15:29 2019-03-12T15:39:33+03:00

Пластиковые контейнеры нельзя сдать на металлолом, их просто жгут Фото: Александр Уриевский

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За семь месяцев в Саратовской области из 20 тыс. новых мусорных контейнеров было уничтожено почти 1 тыс.

Об этом корреспонденту «КП-Саратов» рассказали 12 марта в пресс-службе Регионального оператора по управлению отходами.

Большая часть уничтоженных контейнеров была сожжена — с 12 августа 2018 года Регоператор начал установку новых, пластиковых мусорных емкостей.

С тех пор рекордсменом по вандализму в отношении мусорок стал Вольский район — здесь пришлось заменить уже 200 баков, а это почти пятая часть всех пришедших в негодность.

Рекордом по одновременному уничтожению пластиковых мусорных контейнеров отметился Энгельс. Здесь намеренно подожгли целую площадку — сгорели пять из них.

- Есть примеры, когда контейнеры воруют, в первую очередь, для использования на личных приусадебных участках и дачах. Еще одна из возможных причин для хищения и уничтожения мусорного бака. Если он металлический, то такие пытаются сдавать на металлолом, — рассказали в пресс-службе Регоператора.

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ИСТОЧНИК KP.RU