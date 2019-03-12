Житель Балакова отдаст деньги и свободу за избиение возлюбленной

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-12T15:28:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд признал виновным 48-летнего жителя Балакова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- В период с 27 марта по 10 апреля 2018 года ночью в доме №44 по проспекту Героев он поссорился со своей 39-летней сожительницей. Ревность вынудила мужчину ударить свою возлюбленную кулаком в грудь, а потом несколько раз ногой по телу. В итоге та потеряла общую трудоспособность не менее чем на одну треть, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Поскольку преступление мужчина совершил в условиях опасного рецидива, ему дали пять лет исправительной колонии строгого режима, а также выплатить потерпевшей 370 тыс. рублей морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU