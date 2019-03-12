В Саратове на улице Рахова встали трамваи четырех маршрутов

СЕГОДНЯ 15:17 2019-03-12T15:26:30+03:00

Они не едут из-за поломки пантографа

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Сегодня, 12 марта, в Саратове из-за поломки пантографа встали трамваи четырех маршрутов в 16:00 у остановки «Рахова».

Как уточнили в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», «тройки» едут от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движения нет.

Трамваи №№9 и 10 от 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка ходят только до Детского парка.

Маршрут №11 едет от 6-го квартала только до улицы Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU