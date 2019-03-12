2019-03-12T15:22:13+03:00
Общество

Саратовцев предупреждают о поддельном «Конском возбудителе»

В случае обнаружения покупателей просят сообщать специалистам
Екатерина Семенова
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Россельхознадзор по Саратовской области предупреждает о подозрительных препаратах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, были выявлены контрафактные препараты.

Как оказалось, подозрения вызвали «Ивазол» для лечения эндометритов у крупного рогатого скота и овец» производства ООО НПВП «Ветфарм» (Краснодарский край) и «Вытяжка тестикулярной сыворотки» производства ФКП «Армавирская биологическая фабрика» (Краснодарский край).

«Армавирская биологическая фабрика» официально уведомила, что не выпускает «Вытяжку тестикулярной сыворотки». При исследовании было установлено, что препарат, который был рекомендован для медицинских целей, небезопасен. В обиходе этот препарат называют «Конским возбудителем».

Россельхознадзор обращается к гражданам с просьбой сообщать о выявленных в продаже препаратах по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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