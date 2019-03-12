Придорожное кафе в Воскресенском районе оборудовали пандусом после двух штрафов
К этому приложила усилия прокуратура
Изменить размер текста:
Прокуратура Воскресенского района выявила нарушения исполнения законодательства о защите прав инвалидов.
- Вход в здание придорожного кафе недоступен для инвалидов. За это руководитель учреждения уже получал представление и штраф — 2 тыс. рублей. Однако ситуация не менялась, — рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.
После этого виновное лицо обязали отдать в казну уже 4 тыс. рублей.
Прокурор обратился в суд с иском обязать предпринимателя все-таки оборудовать вход в кафе пандусом или подъемным устройством. Эти требования были удовлетворены и теперь попасть в кафе может любой человек.
ИСТОЧНИК KP.RU