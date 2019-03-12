2019-03-12T14:55:25+03:00
Происшествия

Придорожное кафе в Воскресенском районе оборудовали пандусом после двух штрафов

К этому приложила усилия прокуратура
Дарья Вострикова
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Прокуратура Воскресенского района выявила нарушения исполнения законодательства о защите прав инвалидов.

- Вход в здание придорожного кафе недоступен для инвалидов. За это руководитель учреждения уже получал представление и штраф — 2 тыс. рублей. Однако ситуация не менялась, — рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.

После этого виновное лицо обязали отдать в казну уже 4 тыс. рублей.

Прокурор обратился в суд с иском обязать предпринимателя все-таки оборудовать вход в кафе пандусом или подъемным устройством. Эти требования были удовлетворены и теперь попасть в кафе может любой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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