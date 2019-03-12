Массовая кража мусорных контейнеров в Саратове попала на видео

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-12T14:45:25+03:00

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Благодаря программе «Безопасный дом» в Саратове стало возможно раскрыть кражу сразу восьми мусорных контейнеров.

Похитители нагло орудовали среди бела дня 28 февраля в Ленинском районе Саратова.

Камеры сразу двух домофонов по адресу Батавина,11 зафиксировали мужчин, приехавших на грузовой тентованной «Газели», которые перетащили баки к машине, загрузили их в кузов и увезли.

Похитителей вычисляют по записям с видеокамер — на них можно рассмотреть приметы грузовика, телефоны компаний, напечатанные на тенте «Газели». Ее владельцу предстоит объяснить, куда исчезли металлические контейнеры из четырех подъездов дома на Батавина.

Как сообщили в правоохранительных органах корреспонденту «КП-Саратов», обычно баки похищают для сдачи на металлолом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/696658" frameborder="0"></iframe> Кража мусорных баков в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU