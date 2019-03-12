Массовая кража мусорных контейнеров в Саратове попала на видео
Кража мусорных баков в Саратове.
Благодаря программе «Безопасный дом» в Саратове стало возможно раскрыть кражу сразу восьми мусорных контейнеров.
Похитители нагло орудовали среди бела дня 28 февраля в Ленинском районе Саратова.
Камеры сразу двух домофонов по адресу Батавина,11 зафиксировали мужчин, приехавших на грузовой тентованной «Газели», которые перетащили баки к машине, загрузили их в кузов и увезли.
Похитителей вычисляют по записям с видеокамер — на них можно рассмотреть приметы грузовика, телефоны компаний, напечатанные на тенте «Газели». Ее владельцу предстоит объяснить, куда исчезли металлические контейнеры из четырех подъездов дома на Батавина.
Как сообщили в правоохранительных органах корреспонденту «КП-Саратов», обычно баки похищают для сдачи на металлолом.
Кража мусорных баков в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU