2019-03-12T14:45:25+03:00
Происшествия

Массовая кража мусорных контейнеров в Саратове попала на видео

Камеры программы «Безопасный дом» смогут помочь в розыске похитителей
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Кража мусорных баков в Саратове.

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Благодаря программе «Безопасный дом» в Саратове стало возможно раскрыть кражу сразу восьми мусорных контейнеров.

Похитители нагло орудовали среди бела дня 28 февраля в Ленинском районе Саратова.

Камеры сразу двух домофонов по адресу Батавина,11 зафиксировали мужчин, приехавших на грузовой тентованной «Газели», которые перетащили баки к машине, загрузили их в кузов и увезли.

Похитителей вычисляют по записям с видеокамер — на них можно рассмотреть приметы грузовика, телефоны компаний, напечатанные на тенте «Газели». Ее владельцу предстоит объяснить, куда исчезли металлические контейнеры из четырех подъездов дома на Батавина.

Как сообщили в правоохранительных органах корреспонденту «КП-Саратов», обычно баки похищают для сдачи на металлолом.

Кража мусорных баков в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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