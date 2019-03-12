2019-03-12T14:50:29+03:00
Происшествия

В Саратове водитель иномарки сбил женщину, переходившую на зеленый свет

ЧП случилось на пересечении улиц Соколовая и Крайняя
Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 марта, на пересечении улиц Соколовая и Крайняя в Саратове водитель автомобиля Nissan сбил 39-летнюю женщину.

Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», пешеход шла через дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавшую госпитализировали.

Обстоятельства аварии выясняет полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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