2019-03-12T14:15:09+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело на чиновников Октябрьского района

Правоохранители считают, что из-за их халатности пострадали жители обрушившегося дома на Рабочей №2
Ольга Муравлёва
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Обрушившийся дом на Радищева/РабочейОбрушившийся дом на Радищева/РабочейФото: Ольга Муравлёва
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В Саратове следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения прав жильцов обрушившегося дома №2 по улице Рабочая (пересечение с Радищева) из-за халатности сотрудников администрации Октябрьского района.

- Следствие считает, что здание признали аварийным в январе 2014. В апреле того же года администрация распорядилась выселить жильцов из помещений. Однако люди продолжали там проживать, но реконструкции не было, а власть не подавала в суд иски о принудительном выселении, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

ЧП случилось 7 февраля 2019 года, тогда обрушилась часть стены и кровли дома.

Как отмечают в СУ СК, тем самым в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Октябрьского района своих обязанностей были нарушены законные интересы жильцов.

Сейчас правоохранители разбираются в произошедшем и собирают доказательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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