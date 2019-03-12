Следователи возбудили уголовное дело на чиновников Октябрьского района
В Саратове следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения прав жильцов обрушившегося дома №2 по улице Рабочая (пересечение с Радищева) из-за халатности сотрудников администрации Октябрьского района.
- Следствие считает, что здание признали аварийным в январе 2014. В апреле того же года администрация распорядилась выселить жильцов из помещений. Однако люди продолжали там проживать, но реконструкции не было, а власть не подавала в суд иски о принудительном выселении, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
ЧП случилось 7 февраля 2019 года, тогда обрушилась часть стены и кровли дома.
Как отмечают в СУ СК, тем самым в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Октябрьского района своих обязанностей были нарушены законные интересы жильцов.
Сейчас правоохранители разбираются в произошедшем и собирают доказательства.
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ИСТОЧНИК KP.RU