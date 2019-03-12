Следователи возбудили уголовное дело на чиновников Октябрьского района

СЕГОДНЯ 14:15 2019-03-12T14:15:09+03:00

Правоохранители считают, что из-за их халатности пострадали жители обрушившегося дома на Рабочей №2

Изменить размер текста: A A

В Саратове следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения прав жильцов обрушившегося дома №2 по улице Рабочая (пересечение с Радищева) из-за халатности сотрудников администрации Октябрьского района.

- Следствие считает, что здание признали аварийным в январе 2014. В апреле того же года администрация распорядилась выселить жильцов из помещений. Однако люди продолжали там проживать, но реконструкции не было, а власть не подавала в суд иски о принудительном выселении, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

ЧП случилось 7 февраля 2019 года, тогда обрушилась часть стены и кровли дома.

Как отмечают в СУ СК, тем самым в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Октябрьского района своих обязанностей были нарушены законные интересы жильцов.

Сейчас правоохранители разбираются в произошедшем и собирают доказательства.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU