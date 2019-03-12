В Энгельс привезли новую погрузочно-уборочную технику

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-12T14:17:48+03:00

Машины будут помогать в противопаводковых мероприятиях, уборке снега и благоустройстве

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Сегодня, 12 марта, заместитель председателя Саратовской области Роман Бусаргин осмотрел новую специализированную технику, закупленную для Энгельсского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в районной администрации, коммунальные службы получили десять погрузочно-уборочных машин ПУМ-4853 на базе трактора Беларус МТЗ-82.1 с двусторонним отвалом и плужно-щеточным оборудованием.

Из них восемь единиц техники ушли на баланс МБУ «Городское хозяйство», две — на баланс МУП «Энгельс-Водоканал».

Городской глава напомнил, что инициатива приобрести для Саратова и Энгельса 40 единиц техники принадлежит губернатору области Валерию Радаеву.

Теперь машины будут помогать в противопаводковых мероприятиях, уборке снега, благоустройстве и ремонтно-восстановительных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU