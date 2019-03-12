В Саратове почистили 39 крыш

СЕГОДНЯ 13:35 2019-03-12T13:52:40+03:00

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Вчера, 11 марта, 1 522 дворника и 17 единиц спецтехники привели в порядок 395 дворов и 39 крыш.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, за минувшие сутки муниципальный контроль проинспектировал 76 придомовых территорий, по которым выявили 13 нарушений. Управляющие компании уже получили соответствующие предписания.

Всего с начала зимы чиновники осмотрели 13 881 двор, половина из которых оказались плохо очищенными.

Повторные проверки показали, что управляющие компании устранили замечания по 7 213 выявленным ранее нарушениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU