В Саратове почистили 39 крыш
Вчера, 11 марта, 1 522 дворника и 17 единиц спецтехники привели в порядок 395 дворов и 39 крыш.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, за минувшие сутки муниципальный контроль проинспектировал 76 придомовых территорий, по которым выявили 13 нарушений. Управляющие компании уже получили соответствующие предписания.
Всего с начала зимы чиновники осмотрели 13 881 двор, половина из которых оказались плохо очищенными.
Повторные проверки показали, что управляющие компании устранили замечания по 7 213 выявленным ранее нарушениям.
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ИСТОЧНИК KP.RU