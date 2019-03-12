2019-03-12T14:23:30+03:00
Общество

В саратовском колледже искусств на ученицу упал потолок

На партах и стульях валяются куски потолка и обоев
Дарья Вострикова
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В саратовском колледже искусств на студентку рухнул кусок потолка в кабинете на третьем этаже.

Об этом сообщил горожанин в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, анонимный очевидец прикрепил снимки кабинета здания, на которых отчетливо видны последствия обрушения. На полу валяются куски потолка вперемешку с обоями.

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- Учиться в России бывает не только полезно, но и опасно, — добавил автор публикации.

Горожане в один голос начали сочувствовать пострадавшей девушке. Некоторые добавили, что сами находятся в зоне предполагаемых обрушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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