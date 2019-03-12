2019-03-12T13:40:30+03:00
Общество

В Саратовской области выбрали лучших следователей

Конкурс проводился по итогам работы за 2018 год
Дарья Вострикова
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В Саратовской области подвели итоги конкурса «Лучший по профессии следственного управления следственного комитета Российской Федерации» по итогам работы за 2018 год.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, лучшим сотрудником признали заместителя руководителя организационно-контрольного отдела следственного управления регионального СК, полковник юстиции Олега Кривобокова. Следом за ним идет заместитель руководителя отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления регионального СК майору юстиции Ольга Белова, а тройку лидеров замыкает помощник следователя, лейтенант юстиции Ирина Лагутина.

Первое место в номинации «Лучший федеральный государственный гражданский служащий» заняла старший специалист первого разряда следственного отдела по Волжскому району Саратова регионального СК, референт государственной гражданской службы Российской Федерации второго класса Анастасия Скупова.

Лучшим рабочим стал водитель автомобиля отдела материально-технического обеспечения следственного управления регионального СК Николай Куприянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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