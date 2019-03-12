2019-03-12T12:46:59+03:00
Общество

Прокуратура проверит массовое отключение электричества в Энгельсе

Из-за прекращения подачи без света остались 39 жилых многоквартирных домов
Ольга Муравлёва
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Прокуратура Саратовской области проверит массовое отключение электроэнергии в Энгельсе, произошедшее сегодня, 12 марта, в 10:55.

- В связи с работами на сетях АО «Облкоммунэнерго» подача прекратилась в 39 многоквартирных жилых домах, трех детсадах, одной школе и трех центральных тепловых пунктах, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.

Отмечается, что перинатальный центр имеет электричество, его переподключили к другой подстанции.

Генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Сергей Грачев сообщил в официальном комментарии «КП-Саратов», что в 12:45 электроснабжение всех потребителей было полностью восстановлено.

Оказалось, что авария произошла из-за повреждения кабельной линии КЛ-6кВ. Из-за этого было прекращено электроснабжение 18 трансформаторных подстанций, более 3 тыс. абонентов и 114 организаций.

Сейчас поврежденную линию вывели из схемы электроснабжения для ремонта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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