2019-03-12T13:26:53+03:00
Происшествия

Лже-работник банка снял с карты саратовчанки 94 тыс. рублей

На похожую уловку попалась еще одна горожанка
Дарья Вострикова
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Жительница Волжского района Саратова лишилась 94 тыс. рублей из-за своей доверчивости. Ей позвонил мужчина, представился работником банка и попросил продиктовать данные своей карты. Как только она сообщила реквизиты, с ее счета пропали деньги.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, на похожую уловку попалась жительница Ленинского района.

Ей пришло с интернет-страницы знакомого сообщение с просьбой одолжить 3,5 тыс. рублей. Женщина отправила деньги, думая, что помогла другу. Но когда она встретилась с ним, то узнала, что аккаунт человека взломали и деньги ушли мошеннику.

Полицейские предупреждают граждан: если вы решились на покупку в интернете, лучше выбрать доставку наложенным платежом. Ни в коем случае не нужно сообщать данные своей банковской карты посторонним людям, поскольку они могут выдавать себя не за тех, кем на самом деле являются.

Если вы решили совершить покупку через интернет, взвесьте все «за» и «против». Если сумма покупки большая, просите об оплате товара в отделении службы доставки (наложенный платеж). Не делайте предоплат, даже частичных, когда продавец требует денег, обещая взамен оставить за вами приглянувшуюся вещь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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