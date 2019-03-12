Почти треть жителей Саратовской области — старики

СЕГОДНЯ 12:38 2019-03-12T13:20:26+03:00

40% из них одиноки

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В Саратовской области 27% населения — пожилые люди.

Об этом на круглом столе в «КП-Саратов» сообщила заместитель министра социального развития региона Светлана Савочкина.

Она рассказала, что всего в области проживают 674 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

- Фактически каждый третий житель — пожилой и, к сожалению, существует тенденция к увеличению этой цифры. Согласно демографическому прогнозу, к 2024 году доля престарелых граждан вырастет до 30%, — отметила она.

При этом численность пожилых женщин почти вдвое превышает мужчин. 26% престарелых проживают в сельской местности.

Одной из главных проблем, из которых проистекают многие другие, является одиночество. Около 40% престарелых живут одни, поэтому им необходимы условия для автономного существования. По словам Светланы Савочкиной, услугами социального обслуживания населения на дому пользуются порядка 38 тыс. людей по области.

Посмотреть запись круглого стола можно на канале «Транслятор» в YouTube.

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ИСТОЧНИК KP.RU