На площади Ленина можно бесплатно проверить свое здоровье
Эта акция организована в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом
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В будущий вторник, 19 марта, в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом саратовцы смогут бесплатно проверить свое здоровье.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, гражданам организуют прохождение флюорографии, анализы на уровень глюкозы и холестерина в крови, а также проверку пульса и легких.
Мероприятие пройдет в 12:00 на площади Ленина напротив ДК «Россия» и в здании Дома культуры. Оно проводится при поддержке регионального Минздрава.
ИСТОЧНИК KP.RU