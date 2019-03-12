2019-03-12T13:16:22+03:00
Общество

На площади Ленина можно бесплатно проверить свое здоровье

Эта акция организована в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом
Дарья Вострикова
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В будущий вторник, 19 марта, в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом саратовцы смогут бесплатно проверить свое здоровье.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, гражданам организуют прохождение флюорографии, анализы на уровень глюкозы и холестерина в крови, а также проверку пульса и легких.

Мероприятие пройдет в 12:00 на площади Ленина напротив ДК «Россия» и в здании Дома культуры. Оно проводится при поддержке регионального Минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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