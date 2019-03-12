В Саратовской области сгорели две бани

СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-12T13:10:58+03:00

В результате возгораний никто не пострадал

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Вчера, 11 марта, в 17:55 шестеро пожарных Вольского района выехали тушить частную баню в селе Терса. Возгорание на площади 150 кв. м ликвидировали.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, причиной этого могло стать нарушение правил эксплуатации печи.

Еще одна баня горела на Астраханской улице в Балакове сегодня, 12 марта, в 06:57. Семь пожарных на двух единицах техники потушили 2 кв. м обшивки парной.

ИСТОЧНИК KP.RU