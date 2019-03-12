2019-03-12T12:22:23+03:00
Происшествия

Каждый десятый звонок пожарным Саратовской области оказался ложным

Всего на пульт оперативного дежурного поступило 9 026 обращений
Дарья Вострикова
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За прошедшую неделю, с 4 по 10 марта, на пульт оперативных дежурных Саратовской области поступило 9 026 звонков.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, из 317 выездов огнеборцев каждый десятый оказывался ложным. Проводить аварийно-спасательные работы и устранять последствия аварий — 12. Кроме того, были спасены четыре человека. Ликвидировать возгорания пожарным пришлось 56 раз.

Одно из ЧП случилось вчера, 11 марта, в 10:34. Пять человек на двух единицах техники потушили 6 кв. м полыхающего частного деревянного дома в селе Шереметьевка Лысогорского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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