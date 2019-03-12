В Волжском районе на машину с многоэтажки упали глыбы льда
К счастью, рядом не было людей [видео]
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В Саратове с многоэтажки на машину упали глыбы льда. Камера сервиса «Безопасный дом» запечатлела это ЧП, случившееся на улице Исаева, 24 в Волжском районе в 22:48 28 февраля
- Владельцам автомобиля причинен значительный ущерб. К счастью, рядом не проходили люди, — сообщили «КП-Саратов» очевидцы.
Теперь потерпевшие подадут в суд на управляющую компанию.
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Падение льда на машину в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU