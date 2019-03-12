В Волжском районе на машину с многоэтажки упали глыбы льда

СЕГОДНЯ 12:14 2019-03-12T12:14:32+03:00

К счастью, рядом не было людей [видео]

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В Саратове с многоэтажки на машину упали глыбы льда. Камера сервиса «Безопасный дом» запечатлела это ЧП, случившееся на улице Исаева, 24 в Волжском районе в 22:48 28 февраля

- Владельцам автомобиля причинен значительный ущерб. К счастью, рядом не проходили люди, — сообщили «КП-Саратов» очевидцы.

Теперь потерпевшие подадут в суд на управляющую компанию.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/696657" frameborder="0"></iframe> Падение льда на машину в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU