2019-03-12T12:14:32+03:00
Происшествия

В Волжском районе на машину с многоэтажки упали глыбы льда

К счастью, рядом не было людей [видео]
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове с многоэтажки на машину упали глыбы льда. Камера сервиса «Безопасный дом» запечатлела это ЧП, случившееся на улице Исаева, 24 в Волжском районе в 22:48 28 февраля

- Владельцам автомобиля причинен значительный ущерб. К счастью, рядом не проходили люди, — сообщили «КП-Саратов» очевидцы.

Теперь потерпевшие подадут в суд на управляющую компанию.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

Падение льда на машину в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Саратовской области за 7 месяцев уничтожили тысячу мусорных контейнеров
Житель Балакова отдаст деньги и свободу за избиение возлюбленной
В Саратове на улице Рахова встали трамваи четырех маршрутов
Саратовцев предупреждают о поддельном «Конском возбудителе»
Придорожное кафе в Воскресенском районе оборудовали пандусом после двух штрафов
Массовая кража мусорных контейнеров в Саратове попала на видео
В Саратове водитель иномарки сбил женщину, переходившую на зеленый свет
Следователи возбудили уголовное дело на чиновников Октябрьского района
В Энгельс привезли новую погрузочно-уборочную технику
В Саратове почистили 39 крыш
В саратовском колледже искусств на ученицу упал потолок
Марина Алешина ушла в отставку
Володин осудил некорректные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров
В Саратове встали трамваи №4
В Саратовской области выбрали лучших следователей
Прокуратура проверит массовое отключение электричества в Энгельсе
Лже-работник банка снял с карты саратовчанки 94 тыс. рублей
Панков: Володин предложил увеличить финансирование программы по развитию села
Почти треть жителей Саратовской области — старики
На площади Ленина можно бесплатно проверить свое здоровье
В Саратовской области сгорели две бани
Каждый десятый звонок пожарным Саратовской области оказался ложным