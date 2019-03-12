2019-03-12T12:21:00+03:00
Общество

В Саратовской области вводятся ограничения на передвижение грузовиков

Они начинаются с 10 апреля
Дарья Вострикова
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В Саратовской области ради того, чтобы сохранить дороги, искусственные сооружения на них и безопасности на трассах в неблагоприятную погоду, вводятся ограничения на передвижение грузовиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта региона, с 10 апреля по 10 мая большегрузам, нагрузка которых на любую из осей превышает 6 тонн, нельзя ездить по региональным дорогам. Запрет вводится из-за снижения несущей способности конструктивных элементов, вызванного переувлажнением.

Второй этап ограничений приходится на 30 июня — 30 июля 2019 года. Транспорту, который перевозит тяжелые грузы, нельзя передвигаться по дорогам с 9:00 до 21:00, если столбик термометра превысит отметку в 32 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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