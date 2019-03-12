2019-03-12T13:53:19+03:00
Общество

Сидевшие на карантине школьники из Саратовской области сдадут русский устно

Собеседование пройдет 13 марта
Дарья Вострикова
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Завтра, 13 марта, девятиклассники Саратовской области, у которых был карантин, сдадут итоговое собеседование по русскому языку.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования области, планируется участие более 10 тыс. человек. Это половина от числа всех девятиклассников региона. По итогам первой волны, которая прошла 13 февраля, с экзаменом успешно справились 98,4% человек.

Итоговое собеседование позволяет проверить навык спонтанной речи школьников. За 15 минут нужно подготовить чтение текста вслух, пересказ с привлечением дополнительной информации, диалог и монолог с экзаменатором. За это можно получить зачет или незачет. Для инвалидов время может быть увеличено вдвое.

Школьники узнают свои результаты не позднее 19 марта.

Министерство образования напоминает, что в каждой школе предусмотрены три даты проведения устного собеседования в девятых классах — 13 февраля, 13 марта и 6 мая. Школьники, которые по уважительной причине не смогут принять участие в собеседовании 13 марта, получают возможность сдать собеседование 6 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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