Двух саратовских полицейских подозревают в избиении задержанных
По версии следствия, это произошло три года назад
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Следователи Ленинского района возбудили уголовное дело в отношении двух бывших полицейских саратовской патрульно-постовой службы. Они обвиняются в превышении должностных полномочий.
- По версии следствия, вечером 25 апреля 2016 года стражи порядка, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, избили трех человек в отделе полиции Ленинского района. Граждане были задержаны за административные правонарушения, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
Расследование дела продолжается, пока что выясняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU