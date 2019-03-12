Двух саратовских полицейских подозревают в избиении задержанных

СЕГОДНЯ 11:22 2019-03-12T11:36:34+03:00

По версии следствия, это произошло три года назад

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Следователи Ленинского района возбудили уголовное дело в отношении двух бывших полицейских саратовской патрульно-постовой службы. Они обвиняются в превышении должностных полномочий.

- По версии следствия, вечером 25 апреля 2016 года стражи порядка, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, избили трех человек в отделе полиции Ленинского района. Граждане были задержаны за административные правонарушения, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Расследование дела продолжается, пока что выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU