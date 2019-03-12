2019-03-12T11:22:27+03:00
Общество

Жителю Новоузенска запретили пользоваться трактором из-за долгов по газу

Мужчина накопил задолженность в 24 тыс. рублей
Ольга Муравлёва
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Жителю Новоузенска долгое время не платил за газ и накопил долг в 24 тыс. рублей

- Суд постановил взыскать с него задолженность, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

Гражданина уведомили о возбуждении исполнительного производства, однако он никаких мер к погашению не предпринял.

Чтобы взыскать задолженность, пристав запретил пользоваться трактором и комбайном (запрет на совершение регистрационных действий), а также арестовал бытовую технику. Тогда мужчина отдал весь долг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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