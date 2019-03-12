Директора школы в Алгае оштрафовали за травмы учеников
Прокуратура Александрово-Гайского района выявила нарушения исполнения законодательства, гарантирующего безопасность несовершеннолетних при осуществлении образовательного процесса.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 7 февраля 2019 года два ученика школы №2 в селе Александров Гай получили травмы на уроке.
Директор учебного заведения не принял достаточные меры для соблюдения прав на охрану жизни и здоровья детей. Кроме того, для детей даже не вызвали «скорую помощь».
В отношении директора СОШ №2 завели административное дело.
Теперь согласно решению мирового судьи ему придется отдать в казну 10 тыс. рублей. Кроме того, прокуратура внесла представление в адрес начальника управления образования районной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU