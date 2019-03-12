2019-03-12T11:01:03+03:00
Общество

Саратовцы почтили память Олега Табакова

12 марта исполнился год со дня его смерти
Дарья Вострикова
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Скульптурная композиция в Саратове посвященная Олегу ТабаковуСкульптурная композиция в Саратове посвященная Олегу ТабаковуФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 марта, саратовцы пришли к театру оперы и балета почтить память великого актера и режиссера Олега Табакова. Его не стало ровно год назад.

Напомним, что именно в нашем городе прошли детство и юность мэтра.

Он жил в доме на пересечении Мирного переулка и Казачьей улицы.

Олег Табаков известен по многим ролям в кино и театре.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

Горожане возложили цветы к скульптурной композиции, посвященной Табакову, которая находится у здания театра и напротив Дворца творчества детей и молодежи, где юный Олег Табаков занимался в театральном кружке.

Мероприятие с возложением цветов официальными лицами было назначено на 11:30, информацию о его переносе на час ранее от Мининформа и Минкульта получили не все СМИ.

Цветы к скульптурной композиции в честь Табакова саратовцы несут весь день.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

ИСТОЧНИК KP.RU

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