Саратовцы почтили память Олега Табакова
Сегодня, 12 марта, саратовцы пришли к театру оперы и балета почтить память великого актера и режиссера Олега Табакова. Его не стало ровно год назад.
Напомним, что именно в нашем городе прошли детство и юность мэтра.
Он жил в доме на пересечении Мирного переулка и Казачьей улицы.
Олег Табаков известен по многим ролям в кино и театре.
.Фото: Дарья Вострикова
Горожане возложили цветы к скульптурной композиции, посвященной Табакову, которая находится у здания театра и напротив Дворца творчества детей и молодежи, где юный Олег Табаков занимался в театральном кружке.
Мероприятие с возложением цветов официальными лицами было назначено на 11:30, информацию о его переносе на час ранее от Мининформа и Минкульта получили не все СМИ.
Цветы к скульптурной композиции в честь Табакова саратовцы несут весь день.
.Фото: Дарья Вострикова
ИСТОЧНИК KP.RU