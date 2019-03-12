В разрушающемся доме на Азина из-за протечки крыши отключилось электричество
В Заводском районе Саратова продолжает разваливаться аварийный дом на улице Азина.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», в многоэтажке на Азина, 37 разрушается стена — оттуда выпадают кирпичи и уже образовалась значительная выемка.
Теперь, по словам жильцов в группе «Саратов онлайн», из-за протекания произошло замыкание проводки. Люди остались без света, а крыша и стены продолжают течь.
Напомним, в 2016 году дом был признан аварийным. Его должны были расселить и снести до 1 июля 2018.
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В доме на Азина, 37 из-за протечки замкнуло проводку.
ИСТОЧНИК KP.RU