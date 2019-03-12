В разрушающемся доме на Азина из-за протечки крыши отключилось электричество

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-12T10:49:26+03:00

Из дома на Азина продолжают сыпаться кирпичи. Фото соцсетей

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В Заводском районе Саратова продолжает разваливаться аварийный дом на улице Азина.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», в многоэтажке на Азина, 37 разрушается стена — оттуда выпадают кирпичи и уже образовалась значительная выемка.

Теперь, по словам жильцов в группе «Саратов онлайн», из-за протекания произошло замыкание проводки. Люди остались без света, а крыша и стены продолжают течь.

Напомним, в 2016 году дом был признан аварийным. Его должны были расселить и снести до 1 июля 2018.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/696645" frameborder="0"></iframe> В доме на Азина, 37 из-за протечки замкнуло проводку.

ИСТОЧНИК KP.RU