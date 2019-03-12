Мэрия: Рухнувшую крышу дома на Сакко и Ванцетти неоднократно чистили

СЕГОДНЯ 10:24 2019-03-12T10:30:25+03:00

Сейчас доступ в аварийное крыло закрыт

Изменить размер текста: A A

Администрация Саратова прокомментировала ситуацию с обрушением крыши дома на улице Сакко и Ванцетти.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», кровля дома, который является памятником архитектуры, не выдержала тяжести снега.

- Здание по улице Горького, 21, П-образной формы, находится на пересечении улиц Пушкина, Горького и Сакко и Ванцетти. 10 марта произошло обрушение по улице Сакко и Ванцетти, где ранее располагался Октябрьский районный суд. Сейчас оно пустует. Ответственность за очистку крыши в этой части несет судебный департамент. 10 марта 2019 года администрация района перекрыла доступ на улицу Сакко и Ванцетти, — сообщили в мэрии.

В другом крыле здания, на улицах Горького и Пушкина, расположены магазины, отдел образования администрации Октябрьского района, централизованная бухгалтерия учреждений образования района, туристическое агентство.

Администрация также подчеркивает, что ранее крышу этого знания неоднократно очищали от снега.

ИСТОЧНИК KP.RU