2019-03-12T10:26:55+03:00
Происшествия

В Пугачевском районе предприятия отдали 10 млн рублей за коммунальные долги

Они не перечисляли деньги за поставленные энергоресурсы
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пугачевская межрайонная прокуратура выявила, что МКП «Тепловик» и МКП «Теплоснаб» задолжали ресурсоснабжающим компаниям 10 млн рублей за поставленную электроэнергию. Долг образовался из-за несвоевременной оплаты райадминистрации счетов за тепло.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, неисполнение учреждением этих обязательств может привести к тому, что в домах и социально значимых объектах навсегда похолодает.

Межрайонный прокурор внес в адрес главы Пугачевского района представление, по результатам которого муниципальные предприятия наконец-то погасили коммунальный долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сидевшие на карантине школьники из Саратовской области сдадут русский устно
Двух саратовских полицейских подозревают в избиении задержанных
Жителю Новоузенска запретили пользоваться трактором из-за долгов по газу
Панков опроверг домыслы конспирологов о своем возможном назначении
Директора школы в Алгае оштрафовали за травмы учеников
В АО «Облкоммунэнерго» готовы к паводку
Саратовцы почтили память Олега Табакова
Инспекторы администрации Саратова проверили работу маршрутки №91
В разрушающемся доме на Азина из-за протечки крыши отключилось электричество
Мэрия: Рухнувшую крышу дома на Сакко и Ванцетти неоднократно чистили
Первый замминистра стал замом мэра Саратова
В Саратовской области младенческая смертность сократилась вдвое
В Петровском районе женщина лишилась 20 тыс. рублей после встречи с кавалером с сайта знакомств
Житель Энгельса получил срок за незаконную аренду
Отключена вода в Ленинском и Заводском районах
В поселке Солнечный безработный мужчина украл из подъезда детскую коляску
В Озинках мужчина топором забил сожительницу за претензии в пьянстве