В Пугачевском районе предприятия отдали 10 млн рублей за коммунальные долги
Они не перечисляли деньги за поставленные энергоресурсы
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Пугачевская межрайонная прокуратура выявила, что МКП «Тепловик» и МКП «Теплоснаб» задолжали ресурсоснабжающим компаниям 10 млн рублей за поставленную электроэнергию. Долг образовался из-за несвоевременной оплаты райадминистрации счетов за тепло.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, неисполнение учреждением этих обязательств может привести к тому, что в домах и социально значимых объектах навсегда похолодает.
Межрайонный прокурор внес в адрес главы Пугачевского района представление, по результатам которого муниципальные предприятия наконец-то погасили коммунальный долг.
ИСТОЧНИК KP.RU