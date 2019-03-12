В Пугачевском районе предприятия отдали 10 млн рублей за коммунальные долги

СЕГОДНЯ 09:53 2019-03-12T10:26:55+03:00

Они не перечисляли деньги за поставленные энергоресурсы

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Пугачевская межрайонная прокуратура выявила, что МКП «Тепловик» и МКП «Теплоснаб» задолжали ресурсоснабжающим компаниям 10 млн рублей за поставленную электроэнергию. Долг образовался из-за несвоевременной оплаты райадминистрации счетов за тепло.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, неисполнение учреждением этих обязательств может привести к тому, что в домах и социально значимых объектах навсегда похолодает.

Межрайонный прокурор внес в адрес главы Пугачевского района представление, по результатам которого муниципальные предприятия наконец-то погасили коммунальный долг.

ИСТОЧНИК KP.RU