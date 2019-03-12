В Саратовской области младенческая смертность сократилась вдвое

СЕГОДНЯ 09:51 2019-03-12T10:25:36+03:00

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Росстат проанализировал младенческую смертность в разрезе регионов России.

Как оказалось, в Саратовской области за январь 2019 года умерли пять младенцев. Это составляет 45,5% к уровню января 2018 года — тогда скончались 11 детей.

В абсолютных показателях Саратовская область занимает седьмое место в ПФО. В относительных данных по смертности на 1 тыс. родившихся Саратовская область на третьем месте. Здесь также зафиксировано заметное сокращение (в январе 2018 года младенческая смертность составила 5,6 на 1 тыс. родившихся).

ИСТОЧНИК KP.RU