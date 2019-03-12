2019-03-12T10:17:31+03:00
Происшествия

Житель Энгельса получил срок за незаконную аренду

Он заключил с человеком договор на размещение рекламного баннера
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 54-летнего жителя Энгельса в коммерческом подкупе.

- Установлено, что 11 января 2019 года председатель ТСЖ получил 20 тыс. рублей от 31-летнего жителя города Легница для незаконного заключения договора аренды фасада дома. Согласно условиям документа, там должен висеть рекламный баннер, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

За эту аферу мужчина получил год условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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