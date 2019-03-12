Житель Энгельса получил срок за незаконную аренду
Он заключил с человеком договор на размещение рекламного баннера
Изменить размер текста:
Суд признал виновным 54-летнего жителя Энгельса в коммерческом подкупе.
- Установлено, что 11 января 2019 года председатель ТСЖ получил 20 тыс. рублей от 31-летнего жителя города Легница для незаконного заключения договора аренды фасада дома. Согласно условиям документа, там должен висеть рекламный баннер, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
За эту аферу мужчина получил год условного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU