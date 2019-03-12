Отключена вода в Ленинском и Заводском районах
Ведутся работы на коммуникациях
Изменить размер текста:
В Саратове несколько районов остались без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на городских сетях.
Так, до 17 часов планируется отключить воду в домах на улицах Измайлова, Уфимцева, Тархова, 5 и 6-м Динамовских проездах, Омской. До 18 часов не будет воды в домах на 11-м Динамовском и 4-м Лучевом проездах.
Кроме того, для работ ТСЖ «Жилищник» до полуночи отключена вода в домах на улице Орджоникидзе.
ИСТОЧНИК KP.RU