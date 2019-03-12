2019-03-12T10:16:36+03:00
Недвижимость

Отключена вода в Ленинском и Заводском районах

Ведутся работы на коммуникациях
Екатерина Семенова
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В Саратове несколько районов остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на городских сетях.

Так, до 17 часов планируется отключить воду в домах на улицах Измайлова, Уфимцева, Тархова, 5 и 6-м Динамовских проездах, Омской. До 18 часов не будет воды в домах на 11-м Динамовском и 4-м Лучевом проездах.

Кроме того, для работ ТСЖ «Жилищник» до полуночи отключена вода в домах на улице Орджоникидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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