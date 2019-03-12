2019-03-12T10:15:55+03:00
Происшествия

В поселке Солнечный безработный мужчина украл из подъезда детскую коляску

Его задержала полиция
Дарья Вострикова
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Вчера, 11 марта, полиция раскрыла кражу в поселке Солнечный.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 28 февраля в отдел пришел 29-летний мужчина и заявил, что в период с 02:00 до 11:00 28 февраля неизвестный унес из подъезда дома на Электронной улице коляску стоимостью 5 тыс. рублей. Эта зона здания не оборудована камерами наблюдения, поэтому запечатлеть вора не получилось.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 42-летний безработный гражданин, который ранее никогда не сидел в тюрьме.

На него завели уголовное дело. Решения суда мужчина ожидает под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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