В поселке Солнечный безработный мужчина украл из подъезда детскую коляску
Его задержала полиция
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Вчера, 11 марта, полиция раскрыла кражу в поселке Солнечный.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 28 февраля в отдел пришел 29-летний мужчина и заявил, что в период с 02:00 до 11:00 28 февраля неизвестный унес из подъезда дома на Электронной улице коляску стоимостью 5 тыс. рублей. Эта зона здания не оборудована камерами наблюдения, поэтому запечатлеть вора не получилось.
Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 42-летний безработный гражданин, который ранее никогда не сидел в тюрьме.
На него завели уголовное дело. Решения суда мужчина ожидает под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU