В Озинках мужчина топором забил сожительницу за претензии в пьянстве

СЕГОДНЯ 09:23 2019-03-12T09:23:53+03:00

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В Саратовской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве в Озинках.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, преступление было совершено вечером 5 марта в частном доме.

По версии следствия, около 18 часов 41-летний мужчина распивал алкоголь с 53-летней сожительницей у него дома. Женщина легла на диван и начала ругать мужчину за то, что он много пьет и не занимается домашним хозяйством. В ответ на это он не менее пяти раз ударил ее обухом отпора по голове, а потом вернулся на кухню и продолжил пьянствовать.

Впоследствии он позвонил подруге сожительнице и рассказал о случившемся. Женщина срочно приехала и вызвала «скорую помощь». Пострадавшую госпитализировали, но вскоре она скончалась в больнице.

Причиной смерти стала тупая травма головы.

Мужчину арестовали, он полностью признался в преступлении и рассказал подробности убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU