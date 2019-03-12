В Марксовском районе мужчина избил продавщицу магазина ради трех бутылок пива

СЕГОДНЯ 09:18 2019-03-12T09:18:08+03:00

Он уже отбывал наказание за убийство по неосторожности

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Вчера, 11 марта, полиция Марксовского района раскрыла грабеж трех бутылок пива из магазина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, о происшествии стражам порядка стало известно от 47-летней сотрудницы универсама на проспекте Строителей,37.

По ее словам, 7 марта в 21:00 неизвестный зашел в магазин, избил ее, забрал алкоголь с витрины и скрылся.

По подозрению в грабеже задержали 35-летнего мужчину, который уже отбывал срок за убийство по неосторожности.

Его доставили в полицию и завели на него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU