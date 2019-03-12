Под Саратовом мошенник оформил на мужчину микрокредит

СЕГОДНЯ 09:04 2019-03-12T10:12:35+03:00

Тот узнал о долге в 12 тыс. рублей

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Полиция Татищевского района раскрыла мошенничество в отношении 32-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, потерпевший пришел в отдел 8 февраля и рассказал, что кто-то оформил на него денежный займ в микрофинансовой организации.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 19-летний парень, который уже отбывал срок за кражу.

На него завели уголовное дело, решения которого юноша ожидает под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU