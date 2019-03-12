В Саратове рухнула крыша памятника архитектуры
В Саратове от тяжести снега рухнула очередная крыша.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в группе «Саратов Life», ЧП случилось в доме на пересечении улиц Горького и Сакко и Ванцетти.
- Возможно у хозяев не было пока возможности это заметить, так как эта часть задания пустует, — написала автор сообщения Катерина Карелина.
Кровля продавилась внутрь на площади несколько квадратных метров.
Здание на Сакко и Ванцетти, 25 было построено в 1860 году и признано памятником архитектуры. Ранее там располагалась гимназия Горенбург-Островской, позднее школа №3, в которой учился писатель Константин Симонов.
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ИСТОЧНИК KP.RU