В Саратове рухнула крыша памятника архитектуры

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-12T10:12:07+03:00

Жертвой снега стал дом на Сакко и Ванцетти

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В Саратове от тяжести снега рухнула очередная крыша.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в группе «Саратов Life», ЧП случилось в доме на пересечении улиц Горького и Сакко и Ванцетти.

- Возможно у хозяев не было пока возможности это заметить, так как эта часть задания пустует, — написала автор сообщения Катерина Карелина.

Кровля продавилась внутрь на площади несколько квадратных метров.

Здание на Сакко и Ванцетти, 25 было построено в 1860 году и признано памятником архитектуры. Ранее там располагалась гимназия Горенбург-Островской, позднее школа №3, в которой учился писатель Константин Симонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU