В Энгельсе школьник отдал телефон, испугавшись угроз

СЕГОДНЯ 08:56 2019-03-12T10:10:25+03:00

Происшествие случилось вечером у одного из ТЦ

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Вчера, 11 марта, полиция Энгельсского района раскрыла грабеж телефона Honor Х у 17-летнего подростка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД, о происшествии сообщил 42-летний отец мальчика. По его словам, 13 января 2019 года вечером у торгового центра, расположенного на улице Тельмана, 25, неизвестные отобрали у его сына гаджет, угрожая расправой.

Выяснилось, что телефон сдал в ломбард 19-летний юноша по просьбе 21-летнего парня.

Старшего товарища задержали и завели на него уголовное дело, решения которого он ожидает под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU